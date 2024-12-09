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В деле о взятках экс-зампреда правительства фигурируют более 13 человек
В уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек.
Ее обвиняют в получении взяток на госконтрактах.
«Всего по уголовному делу привлечено к уголовной ответственности более 13 человек, в том числе и руководители строительных организаций»,— сказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Первая зампредседателя правительства Подмосковья вместе с соучастниками за несколько лет получили взятки на 170 миллионов рублей. Больше половины Стригункова забирала себе.
Как сообщают РИА Новости, Стригункова находится в СИЗО с конца апреля.
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