В деле о взятках экс-зампреда правительства фигурируют более 13 человек

В уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек.

Ее обвиняют в получении взяток на госконтрактах.

«Всего по уголовному делу привлечено к уголовной ответственности более 13 человек, в том числе и руководители строительных организаций»,— сказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Первая зампредседателя правительства Подмосковья вместе с соучастниками за несколько лет получили взятки на 170 миллионов рублей. Больше половины Стригункова забирала себе.

Как сообщают РИА Новости, Стригункова находится в СИЗО с конца апреля.