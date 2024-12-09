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Происшествия 9 декабря 2024 14:41

В деле о взятках экс-зампреда правительства фигурируют более 13 человек

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В уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек.

Ее обвиняют в получении взяток на госконтрактах.

«Всего по уголовному делу привлечено к уголовной ответственности более 13 человек, в том числе и руководители строительных организаций»,— сказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Первая зампредседателя правительства Подмосковья вместе с соучастниками за несколько лет получили взятки на 170 миллионов рублей. Больше половины Стригункова забирала себе.

Как сообщают РИА Новости, Стригункова находится в СИЗО с конца апреля.

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