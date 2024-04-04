В деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта

ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.

Двое новых фигурантов дела о теракте переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами. Третий фигурант занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей, заявили в ФСБ.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 144 человека. В результате теракта пострадал 551 человек, в их числе 15 детей. Из больниц уже выписали 98 пациентов, еще 19 готовятся к выписке.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сейчас под стражей десять фигурантов, включая четверых обвиняемых непосредственно в нападении.