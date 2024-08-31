В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые фигуранты и свидетели

В громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для российской армии возможно появление новых фигурантов и свидетелей. Как сообщает РИА Новости, следствие продолжает устанавливать и допрашивать возможных участников организованной группы.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал трех ключевых фигурантов дела: генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение средств, выделенных Министерством обороны РФ на реализацию госконтракта по поставке средств защиты. Компания поставила не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта.

Обвиняемые, предположительно, использовали полученные средства для приобретения недвижимости и долей в пяти компаниях. Все эти активы в настоящее время арестованы. ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний, тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Кроме того, у компании имеются денежные средства на 22 банковских счетах.

Согласно информации на официальном сайте, ГК «Пикет» занимается поставкой тактического снаряжения, заявляя о своей активной помощи российской армии и участникам специальной военной операции. Компания также утверждает, что создает новые изделия, «свободные от импорта», включая БПЛА, средства связи и защиты, одежду, обувь и различное снаряжение.