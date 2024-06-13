В деле главы Тукаевского района РТ появились четыре новых эпизода

Как стало известно «Татар-информу», в уголовном деле главы Тукаевского района РТ Фаила Камаева появились четыре новых эпизода. Общая сумма взятки увеличилась до 8,6 млн рублей.

По данным агентства, три эпизода связаны со строительством и ремонтом дома Камаева в поселке Новый. Еще один эпизод связан с земельным участком в одном из челнинских СНТ.

Напомним, 19 апреля Набережночелнинский городской суд отправил Камаева в СИЗО на два месяца.

Ранее мы уже сообщали, что в 2022 году Фаил Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку. В ответ глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.