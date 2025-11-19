news_header_top
Политика 19 ноября 2025 11:13

В деле бизнесмена Миндича фигурируют связи с Зеленским

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что бизнесмен Тимур Миндич занимался коррупционной деятельностью, используя личные связи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом говорится в обвинительном заключении по делу предпринимателя, опубликованном депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*, сообщает «ТАСС».

В документе указывается, что, по результатам досудебного расследования, не позднее января–февраля 2025 года Миндич, пользуясь военным положением на Украине, дружескими связями с Зеленским, а также контактами с действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, пытался незаконно обогатиться, совершая преступления в различных сферах экономики страны.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

