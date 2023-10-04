В Декаду пожилых в Буинске 103-летний ветеран показал, какой вырастил сад

В Декаду пожилых людей в гости к 103-летнему ветерану Великой Отечественной войны Рауфу Тухватуллину пришли глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов и первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов. Они передали подарки долгожителю и пожелали здоровья.

«Удивительная энергия и память. Рауф Ибрагимович с порога увидел, что в гости на этот раз заглянули новые лица, мы пришли вместе с первым заместителем министра труда, занятости и соцзащиты республики», — отметил глава района Ранис Камартдинов.

Ветеран показал сад под окнами дома, за которым ухаживает сам. «Вот здесь у меня грядки, тут растет смородина», — пояснил ветеран. В ответ гость заметил, что в саду всё очень аккуратно сделано, трава скошена.

«Желаю всем здоровья, успехов, много работать и дожить всем до моего возраста», — пожелал Рауф Тухватуллин и пригласил гостей на свой 104-й день рождения в будущем году.

Еще одна добрая традиция в Декаду пожилых в Буинском районе — посещение Дома престарелых. Глава района вручил директору учреждения сертификат на закупку обеденных столов.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Буинского района, Рауф Тухватуллин — самый старший в районе из участников Великой Отечественной войны.

Ветеран родился в деревне Нижний Наратбаш. После окончания средней школы юноша поступил в военное училище в Бобруйске. Новость о начале войны застала молодого человека во время учебы, курсант стал стрелком. Однако Красной армии были нужны танкисты, поэтому офицеры-автомобилисты прошли срочные курсы.

В ожесточенных боях под Сталинградом немецкие захватчики ранили Тухватуллина. После госпиталя и выздоровления его определили в учебный танковый батальон для подготовки солдат. Он несколько раз пытался выбраться на фронт, однако офицера не отпускали, объясняя, что подготовка будущих танкистов является серьезным и нужным стране делом.

С 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».

«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек <...> получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».