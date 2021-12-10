В декаду «Искусство добра» в Нацмузее РТ пятерым татарстанцам вручили паспорта

Паспорта России в торжественной обстановке получили сегодня казанские школьники. Акция «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы!» прошла в Национальном музее РТ.

«Рада вас приветствовать в одном из главных музеев страны, в главном хранилище истории нашей республики. Повод, по которому мы здесь собрались, очень волнительный. Сегодня ребята получают главный документ в своей жизни — паспорт гражданина Российской Федерации. Много лет Национальный музей РТ поддерживает традицию вручения паспортов в своих стенах, чтобы вы запомнили этот день», — обратилась к школьникам и.о. гендиректора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Главный документ гражданина России в этот день получили пять ребят в возрасте 14 лет. Двое из них — учащиеся школ для детей с особенностями развития. Акция была приурочена к декаде «Искусство добра», которая сегодня завершается в Национальном музее.

«Для вас наступил тот момент, когда вы становитесь гражданами России, получаете права и обязанности перед государством. Вы, как граждане нашей страны, несете ответственность перед другими странами. Когда будете за границей, вы будете представлять Россию и вести себя так, как подобает гражданину России», — отметил первый заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Рустем Валиуллов.

Он поздравил собравшихся в зале молодых людей со знаменательным днем в их жизни. Паспорта юным гражданам вручили Алиса Вяткина, Рустем Валиуллов и pr-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина.

Проект «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы!» проводится в главном музее Татарстана совместно с Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по РТ с 2013 года. Главная его цель — патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Я чувствую гордость и радость, это запоминающийся день. Сегодня узнал, что с паспортом могу открыть свою банковскую карту. С первой секунды, как получил паспорт, почувствовал себя взрослым», — сообщил ИА «Татар-информ» ученик 122-ой гимназии Султан Валиев.

Об истории главного документа страны рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Нацмузея РТ Татьяна Чканова. Ребята узнали о том, как в Средние века возникло удостоверение личности, как выглядели паспорта в Российской империи, а также посмотрели мультимедийную презентацию с документами из фондов музея. В заключение мероприятия школьники побывали на обзорной экскурсии «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».