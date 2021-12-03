В декаду «Искусство добра» Нацмузей РТ посетила группа слабослышащих школьников

В Национальном музее РТ прошла экскурсия для слабослышащих школьников из казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной. Мероприятие состоялось в рамках декады «Искусство добра».

С ребятами встретилась депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

«„Неделя добра“ проводится в начале декабря ежегодно. Сегодня многие музеи уделяют внимание детям, которым действительно важно общение с культурой и искусством, важны положительные эмоции. То, что вы сегодня здесь, тоже неслучайно. Ваше учреждение — одно из старейших в республике. С вами работают опытные, замечательные педагоги, которые делятся своими знаниями, умениями и навыками», — сказала Татьяна Ларионова, обращаясь к школьникам.

На экскурсию в Нацмузей РТ пришли учащиеся 6 — 7-х классов. Гостей также поприветствовала и. о. директора Нацмузея РТ Алиса Вяткина.

«Рада вас видеть в главном хранилище истории Республики Татарстан. Это один из крупнейших музеев нашей страны. Экскурсовод покажет нашу экспозицию. В конце вас ждет небольшой сюрприз — мастер-класс. Вы уйдете отсюда с небольшими сувенирами, сделанными своими руками», — сказала она.

Национальный музей РТ и его филиалы подготовили адаптированную культурную программу «Искусство добра» для ребят с особенностями в развитии. Все мероприятия в культурных учреждениях республики проводятся бесплатно.

«Самое главное, что такие мероприятия дают положительные эмоции детям с ограниченными возможностями здоровья. Ребята имеют богатый внутренний мир и возможности самореализации в творчестве, они любят и понимают культуру. Такие мероприятия в музеях дают дополнительный стимул и возможности детям для саморазвития», — отметила Татьяна Ларионова.

Спикер проинформировала, что 53 образовательные организации республики работают с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. С детьми занимаются педагоги, психологи и другие специалисты, которые помогают их разностороннему развитию. Кроме того, в Татарстане активно развивается инклюзивное образование и программа «Доступная среда».

Сегодня в Нацмузее РТ группа школьников изучила историю родного края и научилась изготовлению браслетов.

Как рассказал сотрудник Нацмузея РТ Артем Каменщиков, помимо экскурсий, в «Декаду добра» музейные работники также проводят выездные мероприятия.

«Мы проводим этнографическое мероприятие „Ручейки Поволжья“, посвященное культуре народов, проживающих в нашем регионе. Показываем национальные костюмы и рассказываем о национальных обычаях, играх. Сегодня такое мероприятие пройдет в школе № 172 для незрячих детей», — поделился он.

В первую декаду декабря для детей и взрослых в музеях республики проводятся занятия, экскурсии, квесты, лекции по истории Татарстана, мастер-классы по оригами, каллиграфии, разным видам рукоделия. Кроме того, запланированы кинопоказы с тифло- и сурдокомментариями.