В Декаду инвалидов в Казани пройдут более 100 мероприятий для людей с инклюзией

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В Казани с 1 по 10 декабря пройдет ежегодная декада инвалидов. В эти дни в городе запланировали более 100 культурно-массовых и спортивных мероприятий: торжественные и благотворительные концерты, различные акции, мастер-классы, выставки книг и рисунков, творческие встречи, спектакли, фестивали. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

29 ноября в Советском районе во Дворце культуры им. Саид-Галиева пройдет гала-концерт XVII республиканского фестиваля художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!».

30 ноября в Казанской Ратуше состоится III республиканский инклюзивный бал с участием театральной инклюзивной студии «Э-моция» из Дворца культуры «Юность».

3 декабря Дворец культуры железнодорожников примет Гала-концерт международного фестиваля «ЛУЧ – люди, умеющие чувствовать». В этом году заочный этап конкурса собрал 560 заявок из 41 региона России и 5 зарубежных стран. В том числе из Белоруссии, Украины, Турции, Тайланда и Узбекистана.

3 декабря праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями состоится в КДК им.Ленина. Концерт Кировского и Московского районов организуют 4 декабря на базе Культурного центра «Московский», а Вахитовского и Приволжского районов – 6 декабря.

6 декабря на базе инклюзивного комплекса «Дан» на территории мечети «Ярдэм» состоится спортивное мероприятие «Сильные духом», включающее разнообразные виды спорта: флорбол, футбол, настольный теннис, бочча, шашки, шахматы и настольные спортивные игры.

Завершит декаду 10 декабря премьера инклюзивного спектакля «Воспитанный ребенок» по сказкам Г. Тукая. Она пройдет в рамках инклюзивного проекта творчества «Дорогой добра», организованного Домом культуры в жилом массиве Нагорный.

Кроме того, со 2 по 10 декабря в помещении ТРЦ «Мега» проведут ежегодную ярмарку вакансий для граждан с ОВЗ. В отеле «Тасиго» 2 декабря состоится финал конкурса «Путь к карьере», где люди с инвалидностью встретятся с работодателями и смогут трудоустроиться.

В ТЦ «Казан Молл» продолжит работать точка «Добрый сувенир», где можно приобрести продукцию инклюзивных мастерских города. За первый год ее работы удалось реализовать продукция более чем на миллион рублей. Эти средства идут на поддержку людей с инклюзией.

1 декабря открывается запись на зимние смены детей с ментальными нарушениями, которые будут организованы в инклюзивных центрах «Луч», «Тылсым», «Крылья». Записаться можно по телефону: 558-74-18.

Гузель Сагитова также напомнила, что на данный момент в Казани живут более 82 тыс. людей с инвалидностью. Среди них почти 6,2 тыс. – это дети. Для детей открыто 6 учебно-тренировочных квартир и многофункциональных центров. В рамках проекта «Спорт – единое пространство» на каждом спортивном объекте предусмотрено безвозмездное и льготное посещение для детей и взрослых с ОВЗ. Еженедельно на базе 20-ти спортивных школ занимаются спортом более 500 человек с особенностями здоровья.

В муниципальных школах обучаются 1,3 тыс. детей с инвалидностью и почти 1,2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом учебном году еще в 8 школах созданы условия для обучения детей с различными нарушениями. В системе дошкольного образования воспитываются 1,1 тыс. детей-инвалидов. На сегодня открыто 768 групп для более 11 тыс. детей по разным нозологиям.