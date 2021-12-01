В Декаду инвалидов пестречинцы смогут бесплатно посмотреть кукольное шоу и фильмы

В Пестречинском районе стартовала декада, приуроченная к Международному дню инвалидов. Всего в муниципалитете запланировано более 100 мероприятий — они будут проходить в каждом сельском поселении и райцентре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

«В первый день зимы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья состоялся концерт „Творчество без границ“, на котором выступили пестречинцы с инвалидностью. 3, 6 и 7 декабря в районном Доме культуры, Богородском и Шигалеевском МФЦ будет организован бесплатный просмотр детских фильмов», — отметила собеседница агентства.

6 декабря — для детей, а 8 декабря — для взрослых в спортивной школе в Пестрецах пройдут соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису, армрестлингу. Так, в кощаковском сельском Доме культуры состязания состоятся 2 декабря, в шигалеевском МФЦ — 3 декабря, в шалинском сельском Доме культуры и ленино-кокушкинском молодежном центре — 7 декабря, в богородском МФЦ — 8 декабря.

Кроме этого, можно бесплатно посетить бассейн «Сула» и универсальный спортивный зал «Меша» в Пестрецах как взрослым, так и детям с 1 по 10 декабря с 9.00 до 12.00.

15 декабря в селе Ленино-Кокушкино на сцене молодежного центра будет показано кукольное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе также проходит благотворительная акция «Ак чэчэклэр». В ее рамках любой желающий может оказать помощь семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в районе живут 183 семьи, где воспитываются 195 особенных детей. В общей сложности в Пестречинском районе проживают 3 тыс. людей с инвалидностью.