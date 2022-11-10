В Декаду инвалидов некоторые семьи Казани получат выплаты по 10 тыс. рублей

Отдельные категории населения Казани получат от властей единовременные выплаты по 10 тыс. рублей в рамках проведения Декады инвалидов. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Выплаты смогут получить семьи, имеющие двух и более детей-инвалидов, в том числе инвалидов с детства (до 30 лет); семьи, где оба родителя-инвалида воспитывают одного и более несовершеннолетних детей. Также помощь получат неполные семьи, в которых родитель-инвалид, воспитывает одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов; а также неполные семьи, в которых родитель-инвалид, воспитывает одного и более несовершеннолетних детей.

Назначать и выплачивать средства будут администрации районов при предъявлении документов, подтверждающих право на их получение.

Напомним, 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Традиционно, к этой дате приурочена Декада инвалидов, мероприятия которой направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.