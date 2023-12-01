В Декаду инвалидов казанцам покажут историю аутиста Мити, мечтавшего попасть на концерт

Показ нового короткометражного фильма «Хочу туда» режиссера Натальи Омельченко состоится 9 декабря в Галерее современного искусства РТ в Казани. Одну из главных ролей в короткометражке исполнил Сергей Безруков.

«Это драма о любви к искусству. Главный герой фильма — Митя, ребенок с аутизмом, страстно любящий мир музыки. Через музыку он чувствует гармонию мира. Однажды мальчик видит, что в город приехал один из известных музыкантов страны. Он хочет попасть на его концерт, и мечта сбывается неожиданным образом», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе АНО «Школа для всех».

Организаторы встречи расскажут гостям историю создания фильма — как актеры готовились к своим ролям и что осталось за кадром. Запланирована дискуссия на тему «Наедине со всеми: психологический разбор нетипичного поведения» с психологом Мирой Маннаповой.

Мероприятие пройдет в Декаду инвалидов в рамках проекта «Киноклуб как место для открытий», реализующегося при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его инициатором выступает АНО Центр социальной поддержки «Школа для всех» при поддержке дирекции «Время кино».