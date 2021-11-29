В Декаду инвалидов челнинцы смогут бесплатно посетить музеи и бассейны

В Декаду инвалидов, которая стартует в Набережных Челнах 1 декабря, подготовлен обширный план мероприятий. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Концертные программы пройдут на нескольких площадках города. Так, 1 декабря запланировано проведение концерта «Добротой согреем сердца» в КЦСОН «Доверие», 3 декабря — концерт «День добрых сердец» в пансионате «Ветеран» и 7 декабря в Центре реабилитации инвалидов «Изгелек».

Спикер озвучил и благотворительные акции: челнинцы с ограниченными возможностями смогут посетить музеи, встретиться с авторами художественных произведений, побывать на мастер-классах по изготовлению елочных игрушек и народной куклы. Также в эти дни будет организовано бесплатное посещение бассейнов, прокат коньков.

В настоящее время в городе проживают 32 567 инвалидов, 2089 из них — дети. «Очень важно, чтобы жители этой категории чувствовали себя необходимыми и полезными, чтобы могли реализовывать свои возможности, полноценное и равноправное участие в жизни общества», — отметил он.