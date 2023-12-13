В декабрьские морозы в Татарстане увеличилось число пожаров, в которых погибли люди

За время декабрьских морозов, когда температура опустилась ниже 23 градусов, в Татарстане увеличилось число пожаров. Об этом на пресс-конференции в Татар-информе «О соблюдении требований пожарной безопасности при понижении температуры окружающей среды» рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В декабре произошло 108 пожаров. При этом с 1 по 5 декабря при среднесуточной температуре -8 градусов произошло 42 пожара, а с 6 по 10 число, когда температура опустилась до -23 градуса – уже 66 пожаров, то есть количество пожаров увеличилось на 57 процентов. При этом на пожарах погибли семь человек, были травмированы 10 человек», – рассказал Максим Трущин.

Почти половина от общего числа пожаров произошла из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Около 20 процентов пожаров случились из-за неосторожного обращения с огнем.