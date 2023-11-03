В декабре в Татарстане пройдёт единый день голосования кандидатов «Совета Первых»

2 декабря во всех школах и колледжах Татарстана состоится единый день голосования нового органа детского самоуправления на региональном уровне «Совета Первых».

Кандидаты буду избираться по полноценной модели взрослых выборов, участие примут дети и подростки со всей республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«На сегодняшний день в Татарстане сформировались более 57 местных „Советов Первых“. Также в 34 муниципальных образованиях Республики и Казани пошли очные и онлайн предвыборные кампании. Лидеры и председатели, а также детские и молодёжные организации войдут в региональный „Совет первых“», – рассказал спикер.

На уровне первичных отделений «Советы Первых» появились уже почти в тысяче учебных заведений, в 929 школах и 42 колледжах Татарстана.

Формирование республиканского «Совета Первых» пройдет в несколько этапов. До 5 ноября будут созданы республиканские и местные детские дирекции.

По словам Сулейманова, они будут заниматься подготовкой к выборам и непосредственно их проведением. Дети самостоятельно организуют день голосования в местном и региональном отделениях и подведут итоги.

«Принять участие в голосовании по месту прописки могут все школьники и все студенты колледжей и техникумов вне зависимости от возраста. А первое заседание регионального „Совета Первых“ мы планируем провести в декабре», — пояснил он.

Сулейманов также напомнил, что дети и подростки, которые входят в «Совет Первых», могут совместно с наставниками предлагать и продвигать инициативы. Совет способствует ученикам реализоваться не только школе, но и в Татарстане и в стране в целом.

«Дети становятся поддержкой для управления школы, инициируют сами конкурсы, фестивали, обучение. Ребята будут представлять интересы детей и молодежи, запускать команды волонтеров и курировать их работу, проводить информационные кампании по популяризации Движения в республике и многое другое», — объяснил Тимур Сулейманов.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации, напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.