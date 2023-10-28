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В декабре в 15 районах Татарстана пройдут довыборы муниципальных депутатов
В Татарстане дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 10 декабря 2023 года. Об этом сообщили в ЦИК республики.
«Будут выбирать депутатов городских советов и советов сельских поселений. В общей сложности замещению подлежат 29 мандатов», — отметили в ЦИК.
Избирательная кампания охватит 15 районов, включая Нижнекамский, Нурлатский, Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Тукаевский и Ютазинский районы. Право на участие в довыборах имеют 16 473 татарстанца.
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