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27 октября 2021  16:32
Полина Шевчук

В декабре после капремонта откроется поликлиника Бугульминской ЦРБ

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В декабре после капремонта откроется поликлиника Бугульминской ЦРБ

В трехэтажном здании Бугульминской ЦРБ продолжается капитальный ремонт. Работы по обновлению поликлиники проводятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На них выделено свыше 91 млн рублей.

На данный момент в поликлинике заменены окна и двери, а также вентиляционная система, электрика и система водоотведения, которые без капремонта и замены прослужили более 35 лет. Также обновлен фасад здания. Строители продолжают заниматься внутренней отделкой помещений и заменой сантехники.

«Проведен огромный фронт работы. Заменены электрические щитки в подвале, распределительные щиты, поменяна вся  электропроводка в подвале, обновили осветительную сеть, есть питание на 380 вольт для оборудования», - отметил  главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» Александр Иванов.

Обновленную поликлинику ЦРБ планируют открыть уже в декабре.  
 

#капремонт #бугульминская црб
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