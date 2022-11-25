В декабре некоторые россияне получат пенсию дважды

Некоторые категории граждан получат в декабре пенсию еще и за январь 2023 года. Это затронет тех пенсионеров, которые пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, рассказала агентству «Прайм» кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе, пояснила эксперт.

При этом не предусмотрено никаких новогодних доплат к пенсии, однако отмечается, что некоторые работодатели предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплаты до 4 тыс.рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, а также в виде подарков или продуктовых наборов.