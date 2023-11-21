В декабре 2023 года ряду российских пенсионеров поднимут пенсии

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В декабре 2023 года у российских пенсионеров, которым исполнилось в ноябре 80 лет и которые уволились с работы в сентябре этого года, вырастут пенсии. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, пишет «ПРАЙМ».

У большей части неработающих пенсионеров пенсии вырастут в январе 2024-го. Размер индексации – 7,5%. Чтобы узнать точный размер повышения, надо умножить текущую пенсию на 1,075 – это размер коэффициента увеличения.

Как посчитал экономист, если ваша пенсия – 20 тысяч рублей, то прибавка будет равна 1,5 тысячам рублей ежемесячно. Как итог – за год пенсия вырастет на 18 тысяч рублей.

Спикер также уточнил, что из-за длинных новогодних праздников большинству пенсионеров в декабре придет пенсия и за январь.