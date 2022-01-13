В декабре 2021 года в Татарстане на 11% снизилось число выданных автокредитов

В декабре прошлого года в республике на 11% снизилось количество выданных автокредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

Несмотря на это, Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством выданных в декабре автокредитов. Их количество составило 3 тыс. единиц.

По данным НКБИ всего в России за декабрь прошлого года было выдано 74,5 тыс. автокредитов, что на 1,1% меньше чем в аналогичный период 2020 года.

«Сокращение выдачи автокредитов в конце минувшего года обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине прошлого года госпрограммы льготного автокредитования», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку подержанных автомобилей продолжит развиваться.

