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Здоровье
12 ноября 2021  16:01

В Дании вновь ввели Covid-пропуска для входа в бары и рестораны

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В Дании посещать бары, рестораны и ночные клубы теперь разрешается только при предъявлении цифровых Covid-пропусков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Guardian.

Издание информирует, что власти Дании ввели правило на фоне возрастающего темпа распространения коронавируса по стране. Это заболевание вновь стало представлять критическую опасность.

Предполагается, что цифровые Covid-пропуска будут действовать как минимум месяц. Лицам старше 15 лет цифровой сертификат необходим, чтобы попасть на мероприятия с участием более двух тысяч человек.

#Коронавирус
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