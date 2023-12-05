В Дании спрогнозировали 10 шокирующих событий на 2024 год

Эпидемия ожирения, кризисы и отказ от капитализма в США стали одними из 10 сенсаций, предсказанных датским Saxo Bank на 2024 год. Прогноз получил символичное название «Конец пути».

Специалисты объясняют, что название означает конец «старой реальности», обусловленный новыми технологиями и более опасными дилеммами, созданными ими.

Главным из предсказаний на будущий год стал «отказ от капитализма» в Соединенных Штатах. Это произойдет из-за неразумной экономической политики, уверены авторы прогноза. «Деньги переходят от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами становится все дороже», — объясняется в публикации.

Вслед за этим, говорится в сообщении, США ожидают масштабная национализация и государственное вмешательство в критически важные отрасли. Итогом этого станет победа Роберта Кеннеди-младшего на президентских выборах в 2024 году, который выступает против разжигания военных настроений в стране и корпоративных элит. Это принесет ему поддержку как традиционных сторонников демократов, так и сторонников экс-Президента США Дональда Трампа.

«Общество связывает плохое управление [действующим Президентом США Джо] Байденом геополитической ситуацией на Украине и Ближнем Востоке с ростом цен на нефть, основные товары и арендную плату», — объяснили в банке.

Вслед за этим американцы потребуют от властей борьбы с неравенством, несправедливостью и прекращения постоянных войн.

Кроме того, в 2024 году мир ожидают два глобальных кризиса. Первый будет вызван пандемией ожирения, а второй — с дипломатическими фейками, которые генерирует искусственный интеллект.

По прогнозам авторов, стоимость нефти в следующем году вырастет до 150 долларов за баррель. Благодаря этому Саудовская Аравия сможет выкупить у УЕФА право на проведение Лиги чемпионов.