В Дании подтвердился первый случай оспы обезьян у человека

У жителя Дании выявлена оспа обезьян. Как сообщили в Минздраве, это первый такой случай заражения в стране.

Как сообщает ТАСС, признаки инфекции проявились у мужчины после путешествия в Испанию. Сейчас пациент изолирован дома, а специалисты выясняют, нет ли в стране других инфицированных.

«Органы здравоохранения не ожидают широкого распространения социальной инфекции в Дании, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быть как можно лучше подготовленными к возможному развитию ситуации», — говорится в сообщении Минздрава Дании.

Случаи заболевания оспой обезьян характерны для Африки, однако для Европы они нетипичны. Тем не менее в последнее время в ряде стран начали выявляться случаи заражения — по последним данным, известно о 59 пациентах из стран ЕС и Европейской экономической зоны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Бельгии ввели обязательный 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян.

