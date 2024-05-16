Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дагестане задержали стрелявшего в бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова
В Дагестане задержан подозреваемый в стрельбе в бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова в Махачкале, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел минувшей ночью после перепалки и драки. В процессе конфликта в Юсупова было произведено несколько выстрелов, он был госпитализирован с ранениями.
Залимхан Юсупов – мастер спорта по боевому самбо, выступающий в различных промоушенах смешанных единоборств, в том числе в популярной лиге «поп-ММА» Hardcore. Следствие продолжает выяснять мотивы и обстоятельства нападения на Юсупова.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников