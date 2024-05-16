news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 мая 2024 13:41

В Дагестане задержали стрелявшего в бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова

Скопировать ссылку

В Дагестане задержан подозреваемый в стрельбе в бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова в Махачкале, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел минувшей ночью после перепалки и драки. В процессе конфликта в Юсупова было произведено несколько выстрелов, он был госпитализирован с ранениями.

Залимхан Юсупов – мастер спорта по боевому самбо, выступающий в различных промоушенах смешанных единоборств, в том числе в популярной лиге «поп-ММА» Hardcore. Следствие продолжает выяснять мотивы и обстоятельства нападения на Юсупова.

#Дагестан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2