В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины, сообщает ЦОС ФСБ.

«Злоумышленники, используя поддельные документы, заключали договоры с российскими операторами связи на предоставление услуг IP-телефонии, получая многоканальные телефонные номера фиксированной связи. Затем, с помощью специального оборудования, они обеспечивали доступ к системе многоканальной связи для граждан Украины», — сообщили в спецслужбе.

С этих номеров, представляясь российскими правоохранительными органами, спецслужбами и финансовыми учреждениями, мошенники звонили гражданам России.

Предварительный ущерб от их действий превышает 100 миллионов рублей, и эта сумма может значительно возрасти по мере поступления новых данных о преступлениях.

«В различных регионах страны возбуждено более 190 уголовных дел по фактам мошенничества с использованием средств связи», — добавили в ФСБ.