Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины
В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
«Злоумышленники, используя поддельные документы, заключали договоры с российскими операторами связи на предоставление услуг IP-телефонии, получая многоканальные телефонные номера фиксированной связи. Затем, с помощью специального оборудования, они обеспечивали доступ к системе многоканальной связи для граждан Украины», — сообщили в спецслужбе.
С этих номеров, представляясь российскими правоохранительными органами, спецслужбами и финансовыми учреждениями, мошенники звонили гражданам России.
Предварительный ущерб от их действий превышает 100 миллионов рублей, и эта сумма может значительно возрасти по мере поступления новых данных о преступлениях.
«В различных регионах страны возбуждено более 190 уголовных дел по фактам мошенничества с использованием средств связи», — добавили в ФСБ.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников