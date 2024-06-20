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В Дагестане ударом молнии убило сразу 50 овец и пастуха, который их пас
В Ногайском районе Дагестана стихия унесла жизнь 37-летнего местного жителя – пастуха и привела к гибели более 50 овец, которых он пас, сообщает РИА Новости.
Несчастный случай произошел вблизи села Шумли-Олик, когда во время выпаса стада разразилась гроза. Разряд молнии угодил прямо в пастуха и овец, в результате чего человек и домашние животные погибли на месте происшествия.
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