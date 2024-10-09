В Дагестане силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Магамода Омарова.

Как сообщает СУ СК РФ, его родственники участвовали в теракте в Махачкале и Дербенте.

Ранее в ведомстве сообщали, что Омарова и его сына подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.