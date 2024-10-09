Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дагестане силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района
В Дагестане силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Магамода Омарова.
Как сообщает СУ СК РФ, его родственники участвовали в теракте в Махачкале и Дербенте.
Ранее в ведомстве сообщали, что Омарова и его сына подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников