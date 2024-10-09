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Происшествия 9 октября 2024 19:25

В Дагестане силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района

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В Дагестане силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Магамода Омарова.

Как сообщает СУ СК РФ, его родственники участвовали в теракте в Махачкале и Дербенте.

Ранее в ведомстве сообщали, что Омарова и его сына подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

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