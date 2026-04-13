Происшествия 13 апреля 2026 09:48

В Дагестане после схода лавины под снегом оказались женщина и ребенок

В Дагестане после схода лавины в населенном пункте Шайтли под снегом, предварительно, оказались женщина и ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России», – рассказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что не стали использовать авиацию из-за плохой погоды, однако борт готов к вылету в случае необходимости.

#Дагестан #Лавина #МЧС России
