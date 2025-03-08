В Дагестане и Чечне по требованию правоохранителей заблокировали Telegram

Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов. Об этом рассказал журналистам министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов, сообщает ТАСС.

По словам министра, решение о блокировке популярного мессенджера в двух регионах Северо-Кавказского федерального округа было принято на федеральном уровне

«Его (мессенджер – прим. Т-и) часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – добавил Гамзатов. Он также посоветовал использовать другие мессенджеры – например, «ВК».

Глава Минцифры Дагестана имел в виду случившиеся 29 октября 2023 года, после нападения радикального палестинского движения «Хамас» на Израиль и начала войны в секторе Газа, в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки.

Толпа протестующих прорвалась в международный терминал аэропорта Уйташ. Участники беспорядков искали пассажиров рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings, прибывшего из израильского аэропорта Бен-Гурион, проверяя их паспорта. Позднее они вышли на взлетно-посадочную полосу, в результате чего воздушная гавань на время была закрыта.

В результате беспорядков было уничтожено и повреждено имущество международного аэропорта на сумму более чем 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.