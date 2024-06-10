В Дагестане госпитализировали более 35 человек с острой кишечной инфекцией

Свыше 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«Со вчерашнего дня в городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции. Пациенты обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано 35 человек, взрослые и дети», – передает агентство.

Что послужило источником заражения, на месте выясняют сотрудники Роспотребнадзора по республике.

В свою очередь власти города призвали граждан до завершения всего комплекса противоэпидемических мероприятий употреблять только кипяченную воду.