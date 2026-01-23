В Дагестане 21-летнего татарстанца поймали с 32 кг мефедрона

В пригороде Махачкалы сотрудники МВД задержали 21‑летнего челнинца, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов республиканского МВД.

По данным ведомства, молодой человек передвигался на автомобиле Volkswagen Polo. Во время проверки полицейские обнаружили оборудование для СТО, внутри которого были спрятаны десятки полиэтиленовых свертков. Экспертиза установила, что внутри находился мефедрон общим весом 32,28 кг.

Следствие предполагает, что партия наркотиков предназначалась для дальнейшего распространения путем «закладок». В отношении татарстанца возбуждено уголовное дело.