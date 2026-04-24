В ЦЗН РТ сообщили о росте популярности профтуров на предприятия Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года кадровый центр «Работа России» в Татарстане провел 95 профтуров, в которых приняли участие более 2 440 школьников и студентов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Профтуры проводят промпредприятия, организации сельского хозяйства, энергетики, сферы услуг. К профтурам подключились более 70 работодателей. В их числе – «Хайер Индастри Рус», «Челныводоканал», «Заинский сахар», Зеленодольский завод имени А.М. Горького, «ПО «Завод имени Серго», ПКФ «БЕТАР», «Чистопольгаз», – рассказали в пресс-службе.

Школьники и студенты узнали об условиях труда на производстве, социальных гарантиях и возможностях трудоустройства в летний период и свободное от учебы время. Профтур включает в себя экскурсии по производственным площадкам, встречи с ведущими специалистами, мастер-классы и мини-практикумы, разбор карьерных траекторий, общение с работодателями.

«Рост интереса к нашим профтурам в два раза за год – лучшее доказательство, что формат востребован», – отметил руководитель Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Кадровый центр предлагает молодежи персональные карьерные маршруты и более 20 специализированных сервисов. Записаться на профтуры и получить консультацию можно в ближайшем филиале кадрового центра или на портале «Работа России».