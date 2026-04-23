В ЦЗН РТ рассказали, что в Казани растет спрос на рабочих и специалистов производства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На рынке труда в Казани среди представленных работодателями вакансий преобладают рабочие специальности (79,7%) и служащие (20,3%). Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Наиболее востребованы на сегодня специалисты обрабатывающих производств – инженеры, штукатуры, каменщики, слесари, швеи. В строительной отрасли нужны арматурщики, бетонщики, монтажники и электромонтажники, каменщики, штукатуры, электро– и газосварщики. На предприятиях транспорта требуются водители и слесари по ремонту. В здравоохранении нужны врачи, фельдшеры, медсестры и массажисты, в образовании – педагоги и воспитатели», – рассказали в пресс-службе.

В гостиничной сфере и на предприятиях общепита ощущается нехватка инженеров по подготовке производства и поваров. В организациях госуправления и обеспечения военной безопасности нужны инспекторы и специалисты военного представительства.