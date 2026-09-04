«Сначала смеяться, затем задуматься»: в Цюрихе вручили Шнобелевские премии

В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии мира, сообщается на сайте Ig Nobel Prize. Победителей отметили в нескольких научных дисциплинах.

В области физики премию присудили коллективу ученых за разработку модели писсуара, уменьшающей количество брызг. В химии награду получил международный коллектив за исследование, показавшее, что молочные белки живородящих тараканов содержат втрое больше энергии, чем коровье молоко.

Японский ученый Токудзи Унно посмертно удостоен премии за исследование аэродинамики правильного сморкания. Группа ученых из четырех стран получила награду за использование хоботков комаров для точной 3D-печати.

Награды также вручили за исследования о том, что змеи чаще кусают при контакте с их головой, а представители высшего класса чаще склонны к неэтичному поведению, например краже конфет у детей.

Шнобелевская премия, или Антинобелевская, вручается за достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а затем – задуматься». Учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований», с 1999 года вручается в 10 областях.