В ЧВК «Вагнер» заявили о начале финальных сражений за Артемовск

Российские военные в Артемовске ведут заключительные бои на окраинах города. Под контролем Вооруженных сил Украины осталось менее километра территории города, передает РИА Новости со ссылкой на бойцов частной военное компании «Вагнер», которая штурмует город.

Южная сторона города еще отделяет противника и российские штурмовые подразделения, однако у ВСУ «остался небольшой угол», отмечает один из бойцов. «До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона», — приводит агентство его слова.

Эту дорога и есть «финишная прямая», на которую вышли российские силы, добавил «вагнеровец».

Кроме того, стало известно, что у ВСУ отбит еще один квартал на окраинах Артемовска.

Напомним, бои за город продолжаются почти год – с прошлого лета. Этот город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Основатель ЧВК Евгений Пригожин на этой неделе заявил, что вскоре город будет взят.