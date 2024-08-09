В ЧВК «Вагнер» заявили о готовности принять участие в боях в Курской области

Команда ЧВК «Вагнер» заявила о готовности бойцов отправиться отражать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее заявление командиров «Группы Вагнера» появилось в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который используют для коммуникации командиры ЧВК.

В заявлении говорится, что с самого первого дня и с первой боевой задачи у бойцов «Вагнера» была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать ее процветанию и защищать народ.

«Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», – говорится в сообщении.