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В ЧВК «Вагнер» заявили о готовности принять участие в боях в Курской области
Команда ЧВК «Вагнер» заявила о готовности бойцов отправиться отражать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее заявление командиров «Группы Вагнера» появилось в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который используют для коммуникации командиры ЧВК.
В заявлении говорится, что с самого первого дня и с первой боевой задачи у бойцов «Вагнера» была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать ее процветанию и защищать народ.
«Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», – говорится в сообщении.
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