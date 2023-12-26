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В Чувашии задержали жителя Подмосковья, передававшего данные об объектах Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали в Чувашии мужчину, подозреваемого в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России, передает ТАСС.
«Выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного сатьей "Государственная измена"», – отмечается в сообщении.
По версии следствия, парень передавал представителям украинской националистической организации сведения о дислокации объектов Министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.
ФСБ также установила, что с января по декабрь 2023 года он перечислил денежные средства вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, указано в публикации.
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