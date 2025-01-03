В Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил предпринимателя в магазине

В Чувашии полицейские задержали мужчину, который застрелил местного предпринимателя.

Как сообщает ТАСС, вечером 2 января мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, в одном из магазинов подошел к прилавку и выстрелил в хозяина магазина. От полученных ранений он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие считает, что причиной убийства стал денежный долг.