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В Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил предпринимателя в магазине
В Чувашии полицейские задержали мужчину, который застрелил местного предпринимателя.
Как сообщает ТАСС, вечером 2 января мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, в одном из магазинов подошел к прилавку и выстрелил в хозяина магазина. От полученных ранений он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следствие считает, что причиной убийства стал денежный долг.
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