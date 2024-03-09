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В Чувашии задержали афериста из Казани, который забрал у бабушки 400 тыс. рублей
В Чувашии участковый задержал жителя Казани, подозреваемого в мошенничестве по схеме «ваша родственница попала в ДТП», сообщили в пресс-службе МВД России.
8 марта пнсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем, и сообщил, что ее племянница якобы совершила ДТП.
Для «смягчения» ответственности женщину попросили передать через курьера 400 тысяч рублей, что она и сделала – отдала деньги подъехавшему молодому человеку.
Уже потом она догадалась позвонить родственнице и узнала, что с ней все в порядке.
Потерпевшая описала приметы злоумышленника, который вскоре был задержан участковым полицейским в селе Батырево при попытке перевода денег через банкомат.
Вся похищенная сумма была изъята и будет возвращена владелице.
Подозреваемым оказался 19-летний житель Казани. Молодой человек задержан и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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