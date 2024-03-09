В Чувашии задержали афериста из Казани, который забрал у бабушки 400 тыс. рублей

В Чувашии участковый задержал жителя Казани, подозреваемого в мошенничестве по схеме «ваша родственница попала в ДТП», сообщили в пресс-службе МВД России.

8 марта пнсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем, и сообщил, что ее племянница якобы совершила ДТП.

Для «смягчения» ответственности женщину попросили передать через курьера 400 тысяч рублей, что она и сделала – отдала деньги подъехавшему молодому человеку.

Уже потом она догадалась позвонить родственнице и узнала, что с ней все в порядке.

Потерпевшая описала приметы злоумышленника, который вскоре был задержан участковым полицейским в селе Батырево при попытке перевода денег через банкомат.

Вся похищенная сумма была изъята и будет возвращена владелице.

Подозреваемым оказался 19-летний житель Казани. Молодой человек задержан и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.