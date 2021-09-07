В Чувашии ввели режим ЧС из-за гибели посевов от засухи

В Чувашской Республике введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала засуха, из-за которой в регионе наблюдается массовая гибель посевов, сообщает пресс-служба главы РЧ.

По предварительным данным, пострадали посевы на площади 5,7 тыс. гектара, ущерб оценивается в более чем 300 млн рублей.

«Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев», — отметил глава Чувашии Олег Николаев на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба, засуха на почве зарегистрирована метеостанциями в Батыреве (с 28 июля по 18 августа) и Канаше (с 8 по 28 августа), которые мониторят обстановку в восьми районах республики.

«По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля — 54,1%, овощей открытого грунта — 43,7%», — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом урожайность зерновых в Чувашии снизилась на 39,9%.