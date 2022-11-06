В Чувашии тоже появится ОЭЗ

Согласно Постановлению Правительства РФ в Чувашии появится особая экономическая зона «Новочебоксарск». Документ подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Резидентами новой ОЭЗ станут 5 компаний химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей, которые намерены привлечь инвестиции в 13 млрд рублей и создать более тысячи рабочих мест.

Постановление размещено на портале правовой информации. Оно сообщает, что еще одна особая экономическая зона будет создана в Волгоградской области.

На данный момент в Татарстане действуют две ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», последняя из которых была недавно расширена за счет участка в Казани.