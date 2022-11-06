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Ру Тат
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Экономика
6 ноября 2022  17:02

В Чувашии тоже появится ОЭЗ

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Согласно Постановлению Правительства РФ в Чувашии появится особая экономическая зона «Новочебоксарск». Документ подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Резидентами новой ОЭЗ станут 5 компаний химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей, которые намерены привлечь инвестиции в 13 млрд рублей и создать более тысячи рабочих мест.

Постановление размещено на портале правовой информации. Оно сообщает, что еще одна особая экономическая зона будет создана в Волгоградской области.

На данный момент в Татарстане действуют две ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», последняя из которых была недавно расширена за счет участка в Казани.

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