В Чувашии студенты с неполным курсом вакцинации от Covid перейдут на дистант

В Чувашии студенты, которые не прошли полностью курс вакцинации от Covid-19, перейдут на дистант с 17 февраля. Постановление подписано главным санитарным врачом республики.

«Перевести на дистанционный режим обучения с 17 февраля граждан, не имеющих законченного курса вакцинации», — сказано в документе, размещенном на сайте местного Роспотребнадзора.

Отмечается, что ограничения будут действовать до улучшения эпидситуации. Кроме того, были введены изменения и процесс приема в вузы и училища. Теперь профессиональные образовательные учреждения должны будут отказать в приеме гражданам старше 18 лет, которые не полностью вакцинировались.