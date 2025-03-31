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Происшествия 31 марта 2025 17:09

В Чувашии пьяный житель Казани с ребенком в машине спровоцировал погоню с ДПС

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В Чувашии пьяный житель Казани с ребенком в машине спровоцировал погоню с ДПС

В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного 30-летнего казанца. Мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», пытался скрыться от патруля, несмотря на присутствие в машине шестилетнего ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Чувашии.

В поселке Вурнары лихач заехал в тупик, после чего был задержан. 30-летний житель Татарстана с внешними признаками опьянения отказался от прохождения медосвидетельствования.

Задержанный пояснил, что возвращался с ребенком из Чебоксар в Татарстан. В отношении водителя были составлены административные протоколы, информация также передана в Комиссию по делам несовершеннолетних.

#чувашия #погоня дпс
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