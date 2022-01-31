news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 января 2022  12:34
Павел Климчак

В Чувашии приостанавливается плановая медпомощь из-за ситуации с коронавирусом

news_top_970_100

В Чувашии приостанавливается оказание плановой медицинской помощи для взрослых из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-службе главы республики.

В соответствии с новым постановлением Главного государственного врача по Чувашской Республике с 31 января в регионе до особого распоряжения приостанавливаются профилактические медосмотры, все виды диспансеризации для взрослых, медосмотры для детей, а также оказание плановой медпомощи взрослым в амбулаторных условиях.

В последнем случае ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка по медпомощи может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья.

К таким мерам Минздрав республики прибег для того, чтобы организовать оказание медпомощи большому числу пациентов с коронавирусом.

Обеспечивать жителей Чувашии специализированной медицинской помощью с проведением необходимых диагностических исследований будут в Республиканской клинической больнице и Республиканской детской клинической больнице.

#медицинская помощь #чувашия #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное