В Чувашии приостанавливается плановая медпомощь из-за ситуации с коронавирусом

В Чувашии приостанавливается оказание плановой медицинской помощи для взрослых из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-службе главы республики.

В соответствии с новым постановлением Главного государственного врача по Чувашской Республике с 31 января в регионе до особого распоряжения приостанавливаются профилактические медосмотры, все виды диспансеризации для взрослых, медосмотры для детей, а также оказание плановой медпомощи взрослым в амбулаторных условиях.

В последнем случае ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка по медпомощи может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья.

К таким мерам Минздрав республики прибег для того, чтобы организовать оказание медпомощи большому числу пациентов с коронавирусом.

Обеспечивать жителей Чувашии специализированной медицинской помощью с проведением необходимых диагностических исследований будут в Республиканской клинической больнице и Республиканской детской клинической больнице.