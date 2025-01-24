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Руc Тат
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Происшествия 24 января 2025 15:23

В Чувашии поймали казанца, оформившего кредит на прежнего владельца купленной сим-карты

60-летний житель Чебоксар не предупредил банк о смене сим-карты и стал жертвой мошенничества. Теперь он должен банку больше 140 тысяч рублей — по данным полиции Чувашии, такой кредит оформил на него житель Казани.

Оперативники выяснили, что в октябре 2023 года житель Чебоксар сменил номер телефона, но не отвязал его от банковских счетов. Через пару месяцев номер перешел к другому пользователю, который, получив доступ к личному кабинету банка прежнего владельца, оформил от его имени кредит.

По подозрению в совершении кражи с банковского счета задержали 28-летнего жителя Казани. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

#кража с банковской карты #чувашия
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