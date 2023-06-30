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В Чувашии откроют музей строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей
В селе Байгулово в Чувашии откроют музей, посвященный подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Об этом в беседе с ТАСС рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.
«28 октября 2023 года мы откроем музей. Эта дата выбрана неслучайно — в Чувашии это день памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», — заявила собеседница агентства.
Напомним, Чувашия стала первым регионом России, в котором появился мемориал, посвященный трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, — «Строителям безмолвных рубежей». Он создан в 2022 году при поддержке главы республики Олега Николаева, комиссии по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Как добавила Каликова, в дальнейшем рядом с мемориалом появится часовня.
«Это будет часовня памяти погибших и в годы Великой Отечественной войны и, конечно же, людей, которые совершали трудовой подвиг в тылу», — объяснила она.
Строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа велось с 1941 по 1942 год. Оборонительные линии предназначались для задержки возможного наступления вражеских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и другим крупным промышленным центрам страны. Система инженерных укреплений проходила по территории Татарской, Марийской и Чувашской автономных республик.
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