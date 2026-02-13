news_header_top
Происшествия 13 февраля 2026 16:22

В Чувашии осудят 19 человек за организацию занятия проституцией в массажных салонах

Прокуратура Чувашии направила в суд дело в отношении 19 человек, которых обвиняют в участии в преступном сообществе, организации притонов и вовлечении девушек в проституцию. Им также вменяется легализация доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что в январе 2016 года двое жителей Оренбурга организовали сеть притонов, замаскированных под массажные и оздоровительные салоны.

Заведения работали в 12 городах, в том числе в Чувашии, Башкортостане, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской областях и Пермском крае. По данным МВД по республике, в занятие проституцией было вовлечено не менее 44 девушек.

В рамках расследования проведено более 20 обысков, сотрудники правоохранительных органов совершили десятки командировок в регионы, где действовали притоны. Материалы уголовного дела составили свыше 400 томов.

#чувашия #проституция #Уголовное дело
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026