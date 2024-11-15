В Чувашии обнаружили РНК норовируса в школьном пищеблоке

В Новочебоксарске обнаружили РНК норовируса. Как сообщают РИА Новости, вирус обнаружили в пищеблоке одной из школ, где массово заболели дети.

В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарных норм.

Вчера вечером в больницы обратились 19 детей и один учитель из школы №4 с жалобами на плохое состояние здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».