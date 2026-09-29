В Чувашии на подростка завели дело за участие в террористической организации

На подростка из Чувашии завели уголовное дело за участие в террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15 летнего жителя города Канаша. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической)… Несовершеннолетний задержан. По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – рассказали в СК.

По версии следствия, в этом и прошлом годах парень присоединился к международным терроризмам и занимался пропагандой их идей.

Все обстоятельства устанавливаются. В настоящий момент следователи выясняют причины, из-за которых подросток стал заниматься противоправной деятельностью.