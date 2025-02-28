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Происшествия 28 февраля 2025 16:40

В Чувашии и Татарстане полтысячи мигрантов, получивших гражданство, уклонялись от армии

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В Чувашии и Татарстане полтысячи мигрантов, получивших гражданство, уклонялись от армии

В прошлом году сотрудниками 384-го военного следственного отдела СКР в Казани и Чебоксарах было организовано десять рейдов, в результате которых обнаружено 540 человек, уклоняющихся от обязательной постановки на воинский учет.

В феврале 2025 года военные следователи совместно с полицией провели рейды в Вахитовском районе Казани (торговые центры, рынки, вокзалы) для выявления лиц, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет.

Проверено 69 человек, 14 из которых оказались натурализованными гражданами, нарушившими закон о воинском учете. Они были доставлены в военкоматы Казани.

384-й отдел регулярно проводит подобные рейды в Татарстане и Чувашии. Благодаря этой работе в военкоматы Татарстана в прошлом и текущем годах поставлены на учет более 540 мигрантов, получивших гражданство РФ. Проверки продолжаются.

#следственный комитет #мигранты
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